رئيس جمهورية الصين الشعبية يستقبل ولي عهد أبوظبي

استقبل رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الصين.

ورحّب الرئيس شي جين بينغ بزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن تقديره لمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الصعد.

ونقل سموه، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، إلى فخامة الرئيس الصيني، وتمنياته للشعب الصيني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّل فخامته سمو ولي عهد أبوظبي تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام التقدم والنماء والازدهار.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سُبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين في مختلف المجالات، وأهمية توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية والاستثماريّة بما يدعم تحقيق نمو مستدام ومتوازن يخدم مصالح البلدين.

كما استعرض اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وأهمية ترسيخ الاستقرار، وتعزيز التنسيق الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، ودعم الحلول السلمية للنزاعات، بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء، سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والمبعوث الخاص لصاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزير الاستثمار محمد حسن السويدي، ووزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة دولة في وزارة الخارجية لانا زكي نسيبة، ووزير دولة في وزارة الخارجية سعيد مبارك الهاجري، وسفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية حسين إبراهيم الحمادي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي سيف سعيد غباش، ورئيس مكتب أبوظبي الإعلامي مستشار العلاقات الإستراتيجية في ديوان ولي العهد مريم عيد المهيري، ونائب رئيس بعثة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية خالد محمد جديد الشحي.