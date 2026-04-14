"أكسيوس": أمن الحدود وسيادة لبنان على طاولة المحادثات مع إسرائيل

أفاد موقع "أكسيوس"، الثلاثاء، نقلاً عن مسؤول في الخارجية الأميركية، بأن المحادثات الإسرائيلية اللبنانية، ستبحث ضمان أمن الحدود الشمالية لإسرائيل على المدى الطويل.

وقال المسؤول لـ"أكسيوس"، إن المحادثات الإسرائيلية اللبنانية ستتناول كيفية دعم الحكومة اللبنانية في استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها وحياتها السياسية.

وأضاف المسؤول أن المحادثات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان ستكون مفتوحة ومباشرة. ووفق المسؤول فإن إسرائيل في حالة حرب مع حزب الله وليس مع لبنان.

ودعا الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، في كلمة له مساء الإثنين، الدولة اللبنانية إلى إلغاء التفاوض مع إسرائيل.

وصرّح قاسم بأنه "على الدولة اللبنانية في حالة العدوان أن تتصدى وأن تكلّف جيشها والقوى الأمنية لمواجهة العدو".

واعتبر أن "التفاوض مع إسرائيل إذعان واستسلام".

وشدد قاسم على أن "المسار الوحيد الذي يحقق السيادة هو تطبيق اتفاق نوفمبر 2024، عبر إيقاف العدوان بشكل كامل، والانسحاب الفوري من جميع الأراضي، والإفراج عن الأسرى، وعودة الناس إلى قراهم ومدنهم حتى آخر بيت في الشريط الحدودي وحدود لبنان".

وجاءت تصريحات قاسم قبيل انطلاق المحادثات المرتقبة في واشنطن بين سفيرَيْ لبنان وإسرائيل.

وسوف تكون هذه المحادثات أول لقاء مباشر منذ عقود بين ممثلين عن البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية.

وكانت مصادر قد أكدت لـ"سكاي نيوز عربية"، أن اجتماعا سيعقد بين السفير الإسرائيلي والسفيرة اللبنانية لدى واشنطن اليوم الثلاثاء بمقر الخارجية الأميركية.

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه من المرجح أن تكون الجولة الأولى من هذه المحادثات تمهيدية إلى حد كبير، ما يعني أن التوصل إلى تسوية نهائية لإنهاء الحرب في لبنان ليس وشيكا.