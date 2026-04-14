ترامب: قد نتجه صوب كوبا بعد الانتهاء من إيران

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، عن أن بلاده قد "تتجه صوب كوبا" بعد الانتهاء من الملف الإيراني.

وفي تصريحات للصحافيين، قال ترامب إن كثيراً من الأميركيين من أصل كوبي تعرضوا "لسوء معاملة بالغ"، وإن عدداً من أقاربهم قُتلوا أو تعرضوا للضرب.

وأضاف ترامب واصفاً كوبا بأنها "دولة فاشلة ومنهارة"، مشيراً إلى أن الجزيرة الكاريبية ظلت لعقود "تحت إدارة سيئة" بقيادة الزعيم الشيوعي الراحل فيديل كاسترو.

كان الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل قد حذر الأحد، واشنطن من التورط في مواجهة عسكرية تؤدي إلى تصعيد الخلاف بين البلدين.

وقال دياز كانيل: "إذا حصل ذلك، ستكون هناك حرب"، مؤكداً أن بلاده لا ترغب في خوض حرب.

وتفرض الولايات المتحدة حصاراً اقتصادياً على كوبا وهددت بفرض رسوم جمركية على الدول التي تزودها بالنفط.

وكانت كوبا تعتمد اعتمادا كبيراً على شحنات النفط القادمة من فنزويلا، وقد توقفت هذه الشحنات بعد أن شنت الولايات المتحدة هجوما على البلد الواقعة في أميركا الجنوبية في أوائل يناير واعتقلت رئيسها.

وهدد الرئيس ترامب هدد أكثر من مرة باتخاذ إجراءات مشددة ضد كوبا، وتحدث علناً عن إمكانية "الاستيلاء" على الجزيرة.

وفي مارس/آذار الماضي، أكدت كوبا إجراء محادثات مع الولايات المتحدة بهدف تهدئة الأجواء بين الجانبين.