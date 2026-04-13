"سي بي إس" عن مسؤولين أميركيين: التواصل بين واشنطن وإيران مستمر

أعلنت شبكة «سي بي إس نيوز» نقلاً عن مسؤولين أميركيين، الإثنين، بأن التواصل بين الوفد الأميركي والقادة الإيرانيين مستمر وهناك تقدم نحو محاولة التوصل لاتفاق.

وأضاف المسؤولون الأميركيون أن واشنطن وطهران أعربتا عن اهتمام مشترك بمواصلة الجهود والعمل من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية، في إطار المساعي الجارية لاحتواء التوترات وتعزيز مسار التفاهم بين الجانبين.

وأكد المسؤولون الأميركيون أن الوسطاء يبذلون جهودًا مكثفة لدفع طهران إلى إعادة النظر في المقترح الأميركي الذي طُرح خلال محادثات إسلام آباد، في إطار المساعي الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين ودفع مسار التفاوض قدماً.

وكان مسؤول حكومي باكستاني ذكر أن بلاده تبذل جهودا كثيفة لإعادة طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات.