فيتنام تمدد خفض ضريبة الوقود

وافق البرلمان الفيتنامي، أمس، على قرار لتمديد تعليق بعض الضرائب المفروضة على البنزين والنفط ووقود الطائرات، حتى نهاية يونيو المقبل، للمساعدة في تحقيق استقرار أسعار الوقود المحلية.

وبحسب بيان نشره موقع الحكومة الفيتنامية، فإن البرلمان وافق على خفض ضريبة حماية البيئة المفروضة على البنزين والديزل والكيروسين ووقود الطائرات إلى صفر، وكذلك خفض ضريبة الاستهلاك الخاصة على البنزين إلى صفر أيضاً.

وفي الوقت نفسه ستستفيد منتجات الوقود من خفض ضريبة القيمة المضافة على المدخلات، وأشارت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء إلى أن تجميد فيتنام لضرائب الوقود جاء في أعقاب ارتفاع أسعار النفط والوقود في العالم.