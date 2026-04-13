غوتيريش يدعو "جميع الأطراف" إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين "جميع الأطراف" إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، وفق ما صرح المتحدث باسمه للصحافيين.

وأكد ستيفان دوغاريك أن غوتيريش "يشدّد على ضرورة احترام جميع أطراف النزاع حرية الملاحة، بما في ذلك في مضيق هرمز، وفقا للقانون الدولي"، من دون أن يذكر أي دولة بعينها.

وبعد فشل المحادثات المباشرة في باكستان بين الولايات المتحدة وإيران، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حصار بحري على السفن الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو الخارجة منها، والذي دخل حيز التنفيذ نظريا الاثنين عند الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش.

وهدد بتدمير أي سفينة عسكرية إيرانية تنتهك الحصار الأميركي المفروض على هذا الممر المائي الحيوي والذي تغلقه إيران عمليا بصورة شبه كاملة منذ بداية الحرب.

وأشار دوغاريك إلى أنه "يجب ألا ننسى أن نحو 20 ألف بحار عالقون في هذا النزاع، على متن سفن تواجه صعوبات متزايدة يوما بعد يوم"، مسلطا الضوء أيضا على تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.

ودعا الأطراف إلى مواصلة المفاوضات لإيجاد حل للنزاع، كما طالب بوقف جميع انتهاكات وقف إطلاق النار.