ولي عهد البحرين يوجه بدفع رواتب شهر أبريل للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص

وجّه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالة مشروع قانون يقضي بالتكفّل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص لشهر أبريل الجاري، من صندوق التأمين ضد التعطل، دعماً للقطاع الخاص، وللحفاظ على العمالة الوطنية واستمرار الحركة الاقتصادية. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

كما أعلن مصرف البحرين المركزي عن إطلاق برنامج لتأجيل القروض وتوفير دعم السيولة، يشمل مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى دعم اقتصاد مملكة البحرين والقطاع المالي.