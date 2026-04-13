ترامب: إيران تواصلت معنا وتريد "بشدة" التوصل إلى اتفاق

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن القادة الإيرانيين يرغبون "بشدة" في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وذلك بعد انهيار المحادثات المباشرة بين البلدين.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، عقب انهيار المحادثات في باكستان الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط "أستطيع أن أؤكد لكم أن الجانب الآخر اتصل بنا. إنهم يريدون بشدة إبرام اتفاق". وأضاف: لقد تلقينا اتصالا هذا الصباح من الأشخاص المناسبين بشأن إيران.

وأضاف الرئيس الأميركي إن إيران ‌تريد ‌إبرام اتفاق، ‌وإنه ​لن يوافق ‌على ​أي اتفاق ​يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وقال ترامب: إيران تريد أن تصبح دولة نووية لكي تقضي على العالم ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي وسنحصل على ما لديها من اليورانيوم المخصب.

وأضاف الرئيس الأميركي: لا يمكن لبلد أن يبتز العالم بإغلاق مضيق هرمز. وتابع : هناك دول ستشارك في الحصار البحري الأميركي لإيران.

وفي تلميح لعملية جديدة قال ترامب: قد نمر على كوبا بعد أن نفرغ من إيران.