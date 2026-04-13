ميلوني تعتبر انتقادات ترامب للبابا "غير مقبولة"

اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الاثنين، أن الانتقادات التي وجّهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبابا لاوون الرابع عشر "غير مقبولة".

وقالت ميلوني في بيان إن "البابا هو رأس الكنيسة الكاثوليكية، ومن الصحيح والطبيعي أن يدعو إلى السلام وأن يدين كل أشكال الحرب".

وانتقد ترامب الأحد البابا بعد دعواته الى إنهاء الحروب، قائلا إنه ليس "من أشد المعجبين" به، وواصفا إيّاه بأنه "ليبرالي للغاية". وتعقيبا على ذلك، قال الحبر الأعظم الاثنين إنه ليس "سياسيا" ولا نية لديه للدخول في جدال مع ترامب.