الصين: وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران "هش للغاية" ويجب منع التصعيد

قال وزير ‌الخارجية ​الصيني وانغ يي اليوم الاثنين إن وقف إطلاق النار الحالي بين الولايات المتحدة وإيران "هش للغاية"، وحث المجتمع الدولي على "التصدي بشكل حازم لأي إجراءات ‌تقوض وقف إطلاق النار أو تزيد ‌من تصعيد المواجهة".

وذكرت وزارة ‌الخارجية الصينية أن ‌وانغ أدلى ‌بهذه التعليقات خلال اتصال هاتفي ​مع نظيره ‌الباكستاني ​محمد إسحق دار. وقال وانغ إن الأولوية تتمثل ​في منع تجدد الأعمال القتالية و"الحفاظ على زخم وقف إطلاق النار الذي تحقق بشق الأنفس".

وأضاف وانغ أن الصين ترحب باضطلاع باكستان ‌بدور أكبر في حل النزاع، ​وأن بكين مستعدة أيضا لتقديم مساهماتها.