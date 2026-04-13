ملك البحرين يبحث مع قائد القيادة المركزية الأميركية تطورات الأحداث الإقليمية والدولية

بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم في المنامة، مع الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر قائد القيادة المركزية الأميركية والوفد المرافق له مجريات الأحداث الإقليمية والدولية بالإضافة إلى عدد من المسائل محل الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن العاهل البحريني أشاد خلال اللقاء بالدور المحوري الفاعل الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

من جهة ثانية أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين خلال لقائه، الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر، متانة العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، والتي كان لها دور تاريخي في جهود التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة.

وأشار ولي العهد البحريني إلى الدور الهام الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة، في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.