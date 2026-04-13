ترامب محذراً: سيتم تدمير أي سفينة إيرانية تقترب من نطاق الحصار الأميركي

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين من أن ‌أي ​سفينة إيرانية من سفن "الهجوم السريع" تقترب من نطاق الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية سيتم "تدميرها فورا".

وأطلق ترامب هذا التهديد بعد وقت قصير من دخول قراره بسط السيطرة على السفن التي تدخل إيران وتغادرها حيز التنفيذ في الساعة 1400 بتوقيت غرينيتش اليوم.

وسبق أن ذكر ترامب أنه القوات ‌البحرية الإيرانية جرى "تدميرها بالكامل" خلال الحرب التي استمرت ستة أسابيع بين الولايات المتحدة وإيران.

وكتب ‌ترامب في منشور على موقع تروث ‌سوشال "ما لم نستهدفه هو العدد القليل من ‌سفنهم، التي يسمونها 'سفن ‌الهجوم السريع'، لأننا لم نعتبرها تهديدا كبيرا.

وأضاف "تحذير: إذا اقتربت أي ​من هذه ‌السفن من (نطاق) ​حصارنا، فسيتم تدميرها فورا باستخدام نفس نظام التصفية الذي نستخدمه ضد تجار المخدرات على متن قواربهم في عرض البحر. ​إنها عملية سريعة ولا رحمة بها".

وكان ترامب يشير إلى عشرات الضربات الأميركية التي استهدفت زوارق يُشتبه في تهريبها للمخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادي منذ سبتمبر ، في حملة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 110 أشخاص.

وقال القائد المتقاعد في البحرية ‌الملكية البريطانية توم شارب، إن البحرية الإيرانية التقليدية دُمرت إلى حد كبير ​لكن الحرس الثوري لا يزال يمتلك كثيرا من الأسلحة في ترسانته منها زوارق هجومية سريعة وغواصات صغيرة وألغام.