البحرين تستدعي القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق بسبب استمرار الهجمات عليها من الأراضي العراقية

استدعت وزارة الخارجية البحرينية اليوم، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين، أحمد إسماعيل الكروي، وأبلغته عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين إزاء استمرار الاعتداءات الآثمة بالطائرات المسيرة الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة وعدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، قام السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية بتسليم القائم بالأعمال العراقي مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص، مع التشديد على أهمية تعامل جمهورية العراق مع تلك التهديدات والاعتداءات بشكل عاجل ومسؤول، وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة، والتأكيد على احتفاظ المملكة بحقها في اتخاذ كافة الاحترازات والإجراءات اللازمة لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.