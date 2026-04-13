ماجيار يأمل أن يتولى منصب رئيس وزراء المجر بحلول 5 مايو المقبل

دعا الفائز في الانتخابات المجرية، بيتر ماجيار، رئيس البلاد إلى دعوة البرلمان للانعقاد لتشكيل حكومة جديدة "في أسرع وقت ممكن"، معربا عن أمله في أن يتولى منصب رئيس الوزراء خلفا لفيكتور أوربان بحلول 5 مايو المقبل.

وقال ماجيار، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين عقب الفوز الساحق الذي حققه حزبه أمس الأحد، إنه وحزبه "تيسا" حصلا على "تفويض غير مسبوق".

وأضاف ماجيار "لم يصوت الشعب المجري لمجرد تغيير الحكومة، بل لتغيير النظام بأكمله".

وأشار ماجيار إلى أن هذه الأغلبية الكبيرة ستتيح لحزب "تيسا" إطلاق برنامج طموح وتنفيذ إصلاحات واسعة.