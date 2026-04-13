فرنسا وبريطانيا تعدّان لمحاثات بشأن مهمة "سلمية" لمضيق هرمز

أعلنت فرنسا وبريطانيا الاثنين أنهما تعدّان لمباحثات هذا الأسبوع لبحث إنشاء بعثة متعددة الجنسيات للمساعدة في إعادة حركة الملاحة إلى مضيق هرمز.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس "في الأيام المقبلة، سننظم، مع المملكة المتحدة، مؤتمرا تشارك فيه الدول المستعدة للمساهمة معنا في بعثة متعددة الجنسيات ذات طابع سلمي، تهدف إلى إعادة حرية الملاحة في المضيق".

وشدد على أن البعثة ستكون "دفاعية بحتة" وجاهزة للانتشار "بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

من جهته، أوضح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده جمعت أكثر من 40 دولة تشترك في هدف استعادة حرية الملاحة، وأن القمة ستبحث سبل حماية السفن "عندما ينتهي النزاع".

وكان ستارمر أكد الاثنين أن لندن لن تشارك في الحصار البحري الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الموانئ الإيرانية.