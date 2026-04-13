بابا الفاتيكان: لا أخشى إدارة ترامب ولا أنوي الدخول في جدال معه

رد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم الاثنين، على انتقادات الرئيس الاميركي دونالد ترامب له بشأن الحرب الأميركية-الإسرائيلية في إيران، مؤكدا دعوات الفاتيكان للسلام والمصالحة ، وأنه لا يخشى إدارة ترامب.

وقال ليو، لوكالة أسوشيتد برس، على متن الطائرة البابوية، "يؤسفني سماع ذلك". وأضاف: "لن أدخل في جدال مع ترامب.. ما أقوله بالتأكيد ليس موجها كهجوم على أي شخص".

وأضاف البابا ليو "لن أتراجع عن دعوة جميع الناس إلى البحث عن سبل لبناء جسور السلام والمصالحة، والبحث عن طرق لتجنب الحرب كلما أمكن ذلك".

وفي حديثه إلى صحفيين آخرين، قال: "لا أخشى إدارة ترامب وليس في نيتي الدخول في جدال معه".

وشن ترامب هجوما لاذعا على البابا ليو، مساء أمس الأحد، قائلا إنه لا يعتقد أن البابا، المولود في الولايات المتحدة، "يؤدي عمله بشكل جيد جدا".

وخلال عودته إلى واشنطن من فلوريدا، نشر ترامب منشورا مطولا على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه البابا ليو بشدة، ثم واصل انتقاده بعد نزوله من الطائرة، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على أرض المطار.

وقال ترامب "أنا لست من محبي البابا ليو".