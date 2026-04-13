الكويت تسحب الجنسية من 2182 شخصاً ومكتسبيها بالتبعية

نشرت جريدة "الكويت اليوم" الرسمية اليوم أسماء 2182 شخصاً صدرت 3 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية.

ونصّ المرسوم الأول على سحبها من شخصين وممن اكتسبها معهما بالتبعية، فيما تضمن المرسوم الثاني سحبها من 1104 أشخاص وممن اكتسبها معهم بالتبعية، في حين جاء في المرسوم الثالث أن تُسحب الجنسية من 1076 شخصاً وممن اكتسبها معهم بالتبعية.

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن القرار يأتي استنادًا إلى القوانين المنظمة للجنسية الكويتية، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة للتأكد من سلامة ملفات التجنّس، ومراجعة الحالات غير المستوفية للاشتراطات القانونية.