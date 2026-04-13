الكرملين: روسيا مستعدة لتسلّم اليورانيوم الإيراني المخصّب كجزء من أي اتفاق للسلام

أعلن الكرملين الاثنين أن روسيا مستعدة لتسلّم اليورانيوم الإيراني المخصّب في إطار أي اتفاق سلام محتمل مع الولايات المتحدة.

وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحافيين ردّا على سؤال طرحته فرانس برس أن "الرئيس فلاديمير بوتين عبّر عن هذا المقترح أثناء اتصالات مع كل من الولايات المتحدة والدول الإقليمية. ما زال العرض قائما لكن يم يجر بعد التحرّك على أساسه".

كما انتقد الكرملين تهديد ترامب بفرض حصار على مضيق هرمز بعد فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران التي استضافتها باكستان، وإعلان الجيش الأميركي أنه سيبدأ حصار الموانئ الإيرانية في وقت لاحق الاثنين.

وقال بيسكوف إن "خطوات كهذه ستواصل على الأرجح التأثير بشكل سلبي على الأسواق الدولية".