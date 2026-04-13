الصين تدعو إلى عدم تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز

دعت الصين الاثنين إلى عدم تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غوو جياكون في مؤتمر صحافي إن "مضيق هرمز ممر تجاري دولي مهم للسلع والطاقة والحفاظ على أمنه واستقراره والحركة فيه من دون عوائق أمر يصب في المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي".

ورأى أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران هي السبب الرئيسي الذي أدى إلى شلل الحركة في المضيق.

وأكدت الصين أن "الحل يكمن في وقف فوري لإطلاق النار" وأن "تمتثل الأطراف المعنية باتفاق وقف إطلاق النار الموقت وتواصل حل الخلافات بالسبل السياسية والدبلوماسية، وتتجنّب إعادة إشعال الحرب وتهيئة الظروف المواتية من أجل عودة السلام وطمأنينة قريبا".

ونفت الصين تقارير إعلامية اتهمتها بتزويد إيران بمعدات عسكرية، ووصفتها بأنها "افتراءات لا أساس لها".

وأكد أنها تطبق "قواعد صارمة بما يتوافق مع قوانينها وقواعدها المرتبطة بضوابط التصدير والتزاماتها الدولية".

تقيم بكين شراكة تجارية وثيقة مع طهران التي كانت تصدر إليها أكثر من 80 % من نفطها قبل الحرب، بحسب بيانات شركة "كيبلر". إضافة إلى ذلك، تمر نصف حركة الاستيراد البحرية الصينية من مضيق هرمز، وفقا للمصدر.