واشنطن تعلن موعد بدء الحصار على الموانئ الإيرانية وتفاصيله

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الإثنين، أنها ستبدأ في تنفيذ حظر على حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها.

وقالت "سنتكوم" في بيان إن تنفيذ الحظر سيبدأ يوم الإثنين 13 أبريل في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي، وذلك عملا بالإعلان الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف البيان: "سيتم تطبيق هذا الحظر بشكل محايد على سفن كافة الدول التي تدخل الموانئ الإيرانية أو تغادرها، ولن تقوم قوات القيادة الوسطى الأميركية بعرقلة حرية الملاحة بالنسبة للسفن التي تعبر مضيق هرمز في طريقها من وإلى موانئ غير إيرانية".

وتابع البيان: " سيتم تزويد أطقم السفن التجارية بمعلومات إضافية من خلال إشعار رسمي قبل بدء سريان الحظر".

واختتم البيان بالقول: "يُنصح جميع الملاحين بمتابعة نشرات (الإشعارات للملاحين)، والتواصل مع القوات البحرية الأميركية عبر قناة الاتصال المباشر مع (أبراج القيادة) رقم 16، وذلك عند العمل في منطقة خليج عُمان والمقتربات المؤدية إلى مضيق هرمز".