"وول ستريت جورنال": جولة ثانية من المحادثات بين أميركا وإيران قد تنعقد خلال أيام

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأحد، نقلاً عن مسؤولين القول بأن جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران قد تنعقد خلال أيام، مشيرة إلى أن «باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحاً رغم تصريحات طهران وواشنطن المتشددة». وذكرت الصحيفة أن مسؤولين إقليميين مطلعون على الأمر قالوا «إن دول المنطقة تسارع لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات بعد انتهاء محادثات السلام الماراثونية في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق».

وأضاف المسؤولون أنه على الرغم من التصريحات المتشددة من الولايات المتحدة وإيران، فإن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحًا، ويمكن عقد جولة ثانية من المحادثات في غضون أيام، كما أشاروا إلى أن «دول المنطقة تتشاور مع الولايات المتحدة لتأمين تمديد فترة وقف إطلاق النار الهشة لمدة أسبوعين، والتي أُعلن عنها في وقت متأخر من مساء الثلاثاء».

يأتي ذلك بعد أن أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، أنه لم يتم التوصل لاتفاق بين أميركا وإيران خلال مباحثات إسلام آباد، التي عقدت السبت، مؤكداً أن «إيران اختارت عدم قبول الشروط الأميركية».

من جانبه كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب كشف أن البحرية الأميركية ستبدأ في فرض حصار بحري على مضيق هرمز وبأثر فوري، وذلك عبر عملية وقف جميع السفن التي تحاول دخوله أو مغادرته.