ترامب يحتفل بعيد ميلاده الـ 80 بـ «نزال للفنون القتالية»     

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، تنظيم نزال ضمن بطولة القتال النهائي (يو إف سي) في ساحة البيت الأبيض، للاحتفال بعيد ميلاده الـ80 الذي يوافق 14 يونيو.

وجاء هذا الإعلان عبر منصة «تروث سوشيال» التابعة لترامب المعروف بحبه لهذه الرياضة، حيث كانت الخطط الأولية تهدف إلى إقامة النزال في الرابع من يوليو 2026، تزامناً مع الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وحضر ترامب، أول من أمس، نزالاً في ميامي برفقة أفراد من عائلته، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، بينما تعد بطولة «يو إف سي» أكبر دوري محترف للفنون القتالية المختلطة، وهي رياضة تجمع بين الملاكمة و«الكيك بوكسينغ» والمصارعة.