ماليزيا: إجراءات لمعالجة نقص الوقود

نقلت صحيفة «ذا ستار» عن وزير الاقتصاد الماليزي، أكمل نصرالله محمد ناصر، قوله إن ماليزيا تنفذ إجراءات تهدف إلى معالجة نقص الوقود الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، وقال محمد ناصر: «سيكون شهرا يونيو ويوليو فترة حاسمة للغاية لضمان توافر إمدادات الوقود»، مضيفاً أنه سيكون «من المهم بالقدر نفسه» أن تكون لدى الصناعات إمدادات واسعة من المواد الخام الأخرى، بما في ذلك تلك المشتقة من النفط والغاز.

وكان رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، أشار في وقت سابق إلى أن ماليزيا ربما تواجه حالة من عدم اليقين، بسبب إمدادات الوقود في يونيو المقبل.