مصدر باكستاني: هناك محاولات لتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لأكثر من أسبوعين

أعرب مصدر باكستاني مقرب من الحكومة الباكستانية عن خيبة أمله إزاء فشل المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، وفقاً لتقرير لهيئة البث الإسرائيلية.

رغم ذلك، فإن باكستان لا تستسلم وتواصل جهودها لحث الأطراف على جولة أخرى من المحادثات.

ووفقًا لمصدر باكستاني، هناك محاولات لتمديد وقف إطلاق النار لأكثر من أسبوعين لإتاحة المزيد من الوقت للدبلوماسية ومنع تجدد القتال.

ووفقاً للتقرير فإن جميع السيناريوهات واردة في إسرائيل، حيث تؤمن إسرائيل بأنه في المفاوضات، "كل شيء وارد" - من تمديد وقف إطلاق النار إلى تفجيره.

وقد عرضت الولايات المتحدة التعاون مع إيران لإزالة اليورانيوم المخصب، وهو أمر تعتبره إسرائيل بالغ الأهمية.

من جهة أخرى، تتوقع إسرائيل أن يؤدي فرض حصار بحري على مضيق هرمز من قبل الولايات المتحدة إلى تصعيد الموقف وردّ إيراني.