السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية على خلفية الاعتداءات التي طالت المملكة ودول الخليج

استدعت زارة الخارجية السعودية سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت المملكة ودول الخليج عبر مسيرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدد كيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية خلال تسليم سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة واستنكار المملكة للاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكدا أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات، وأن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.