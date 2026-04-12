ترامب: إما عبور آمن للجميع في هرمز.. أو لا مرور لأي سفينة

قال الرئيس الأميركي ونالد ترامب إن الحصار الأميركي لمضيق هرمز سيكون "شاملاً أو لن يكون هناك حصار "، ولن يُسمح بمرور أي سفينة حتى تتراجع إيران.

ودافع الرئيس الأميركي عن خطته لفرض حصار، قائلا اليوم الأحد إن إيران لا يمكنها أن تتحكم في السفن التي تعبر مضيق هرمز، مؤكدا أنه إما أن تتمتع جميع السفن بمرور آمن أو لا تتمتع أي منها بذلك.

وقال ترامب في مقابلة مع برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" على قناة فوكس نيوز: "لن نسمح لإيران بجني الأموال من بيع النفط للدول التي تفضلها".

وذكر ترامب: "سيكون الأمر إما للجميع أو لا أحد، هكذا هي القاعدة".

وأضاف ترامب أن الحصار سيكون مشابها لما قامت به الولايات المتحدة تجاه فنزويلا، لكن على نطاق أوسع، مشيرا إلى أن ذلك قد يدفع المزيد من ناقلات النفط إلى التوجه نحو الولايات المتحدة لشراء النفط.