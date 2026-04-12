ترامب: سنغلق مضيق هرمز وسيستغرق الأمر بعض الوقت

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ‌في ‌مقابلة على ‌قناة ‌فوكس نيوز ‌إن إحكام ​الولايات ‌المتحدة ​السيطرة على ​مضيق هرمز وإغلاقه سيستغرق بعض الوقت.

وأضاف ترامب أن حلف الأطلسي يرغب الآن في المساعدة بشأن مضيق هرمز ونعتقد أن العديد من الدول ستساعدنا في ذلك.

وقال: سنحضر أيضاً المزيد من كاسحات الألغام التقليدية ونتوقع أن ترسل بريطانيا ودول أخرى كاسحات ألغام أيضا.

وتابع ترامب: "لم يعترض أحد السفينتين الاميركيتين اللتين عبرتا المضيق السبت".

وأضاف أن الحصار سيفرض على جميع السفن التي تدخل أو تغادر مضيق هرمز، ونحن نحشد سفننا ولدينا أسطول ضخم نحركه إلى مضيق هرمز.

وبشأن المحادثات مع إيران التي جرت في باكستان، قال إنها كانت ودية للغاية حتى نهايتها، مضيفا بأن لمنشور عن محو الحضارة الإيرانية هو ما أتى بالإيرانيين إلى مائدة التفاوض.

وقال: " الإيرانيون لم يتركوا طاولة المفاوضات وأتوقع أنهم سيعودون ويمنحوننا كل ما نريده" .

وهدد بالقول: "ما سيحدث لإيران يشبه فنزويلا".

وتوعد ترامب الصين برسوم جمركية 50% في حال ساعدت إيران عسكرياً، قائلا ان التعليق بشأن فرض رسوم جمركية 50% على الدول التي تزود إيران بالأسلحة يشمل الصين.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز "إذا ضبطناهم يقومون بذلك، فستُفرض عليهم رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة، وهذا مستوى هائل، هائل بالفعل".

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأميركي بكين الشهر المقبل للقاء نظيره شي جين بينغ ، في قمة كانت متوقعة في وقت سابق، لكنها أرجئت بسبب الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير.