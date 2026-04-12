ترامب: مستعدون للقضاء على إيران في اللحظة المناسبة بعد فشل المفاوضات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه أصدر تعليمات لسلاح البحرية الأميركي باعتراض السفن التي دفعت رسوما لإيران مقابل العبور من مضيق هرمز.

وقال ترامب إنه "أصدر تعليمات لقواتنا البحرية بالبحث عن أي سفينة في المياه الدولية دفعت رسوما لإيران واعتراضها".

وأضاف ترامب أنه "لن يتمتع أي طرف يدفع رسوما غير قانونية بالمرور الآمن في أعالي البحار".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة "للقضاء على" إيران في اللحظة المناسبة، بعد عدم التوصل إلى اتفاق في محادثات باكستان.

وجدد الرئيس الأميركي تهديد إيران بتدمير بنيتها التحتية للطاقة ما لم يتم التوصل الى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن وضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز "يمكنني القضاء على إيران في يوم واحد... يمكنني (القضاء) على كل ما يتعلق بالطاقة لديهم، كل محطاتهم، كل محطاتهم لانتاج الطاقة الكهربائية".

وشدد ترامب على أن الطموحات النووية لطهران كانت السبب الرئيسي في الفشل في إنهاء الحرب.

وكانت المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران قد انتهت اليوم الأحد، بدون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مما يثير حالة من الشك بشأن وقف إطلاق نار هش لمدة أسبوعين.

ولم يوضح أي من الجانبين ما سيحدث بعد انقضاء وقف إطلاق النار الذي يستمر 14 يوما في 22 أبريل. وحث وسطاء باكستانيون جميع الأطراف على الالتزام به.