ترامب: الحصار البحري على إيران سيبدأ قريباً وسننزع الألغام من مضيق هرمز

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تدوينة على حسابه عبر منصة تروث سوشيال، أن إيران وعدت بفتح مضيق هرمز لكنها تعمدت عدم الوفاء بوعدها وتسبب هذا في قلق واضطراب دول كثيرة.



وقال ترامب: " الحصار البحري على إيران سيبدأ قريباً وستشارك دول أخرى فيه ولن يُسمح لإيران بالاستفادة من العمل غير القانوني من الابتزاز".

وأضاف: "سنبدأ بتدمير الألغام التي زرعها الإيرانيون في مضيق هرمز". وتابع ترامب: " اعتباراً من الآن ستبدأ البحرية الأميركية عملية وقف جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته".

وتابع الرئيس الأميركي: " أي إيراني يطلق النار علينا خلال نزعنا الألغام من مضيق هرمز سيتم نسفه وإرساله إلى الجحيم".

وقال ترامب أن إيران غير مستعدة للتخلي عن طموحاتها النووية.

