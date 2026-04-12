ملك الأردن: ندعم جهود سورية في الحفاظ على أمنها واستقرارها

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد ، على دعم بلاده لجهود سورية في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله ، اليوم ، الوفد الوزاري السوري المشارك في أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسورية، وفق وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) .

وأكد الملك عبدالله ، خلال اللقاء ، ضرورة استمرار العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.

ولفت إلى أن انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى المشترك خطوة مهمة لدفع العلاقات للأمام، مؤكدا ضرورة أن تسهم الاجتماعات في تنفيذ اتفاقيات العمل المشترك.

ويمثل المجلس 20 قطاعا حيويا ويهدف للنهوض بالعلاقات الأردنية السورية نحو الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مختلف المجالات.

وجرى بحث فرص التعاون في عدة قطاعات كالمياه والنقل والطاقة، إذ أشار العاهل الأردني إلى أهمية التكامل بين الدول العربية والعمل على مشاريع مشتركة بما يعزز التعاون الإقليمي.

وضم الوفد السوري، الذي يرأسه وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، عددا من المسؤولين السوريين من بينهم وزراء الاقتصاد والصناعة، والطاقة، والعدل، والصحة، والنقل، والزراعة.