ستارمر يحث أميركا وإيران على "التوصل إلى حل" بعد فشل المفاوضات

حث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الولايات المتحدة وإيران على "التوصل إلى حل" بعد فشل محادثات السلام، كما دعا إلى استمرار وقف إطلاق النار الهش وحذر من أي تصعيد جديد.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، بأن رئيس الوزراء البريطاني بحث مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، ما دار في مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران، بعد انتهاء الجلسة التي استمرت لممدة 21 ساعة في باكستان، دون أن يتم التوصل إلى اتفاق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وغادر نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، إسلام آباد بدون التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى رفض إيران الالتزام بعدم امتلاك سلاح نووي، مما يبقي حالة عدم اليقين قائمة بشأن الهدنة الهشة التي تستمر لمدة أسبوعين.

وفي بيان بشأن المكالمة التي جرت بين ستارمر وسلطان عمان، قالت متحدثة باسم ستارمر: "لقد بحثا محادثات السلام التي تم عقدها في باكستان ، وحثا الجانبين على التوصل إلى حل للأزمة".

وأضاف البيان: "اتفق الزعيمان على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار، وأن تتجنب جميع الأطراف أي تصعيد إضافي".