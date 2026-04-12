ويتكوف وكوشنر يلحقان بفانس ويغادران إسلام آباد بعد فشل المفاوضات مع إيران ‎

كشف مسؤول أميركي عن مغادرة المبعوثين الأميركيين، ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في طريقهما إلى واشنطن.

يأتي ذلك بعد ساعات من مغادرة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إسلام آباد، لعدم التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأثيرت تكهنات في الساعات الماضية بأن أحد مبعوثي ترامب أو كليهما قد يبقى في العاصمة الباكستانية لمتابعة المداولات، بعدما أخفقت المحادثات التي استمرت نحو 21 ساعة، في تحقيق أي تقدم جوهري بشأن الحرب.