روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفصح

تبادلت روسيا وأوكرانيا اليوم الأحد، الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلنه الكرملين بمناسبة عيد الفصح، والذي دخل حيز التنفيذ قبل أقل من 24 ساعة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن الخميس الماضي، وقف إطلاق النار لمدة 32 ساعة خلال عطلة عيد الفصح، وأمر القوات الروسية بوقف الأعمال العدائية من الساعة الرابعة مساء أمس السبت وحتى نهاية اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس.

وتعهد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالالتزام بوقف إطلاق النار، لكنه حذر من رد عسكري سريع على أي انتهاكات.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 2299 انتهاكا لوقف إطلاق النار بحلول الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، شملت هجمات وقصفا وإطلاق طائرات مسيرة صغيرة.

وأضافت الهيئة أنه لم يتم الإبلاغ عن استخدام طائرات مسيرة بعيدة المدى أو صواريخ أو قنابل موجهة.

وقال ضابط عسكري أوكراني، لوكالة أسوشيتد برس، أمس السبت، إن القوات الروسية واصلت مهاجمة مواقعهم.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في عيد الفصح 1971 مرة، وذلك منذ الإعلان عنه وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم الأحد.

وقال البيان "وفقا لأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، التزمت جميع مجموعات القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة بوقف إطلاق النار التزاما صارما ابتداء من الساعة 16:00 مساء يوم 11 أبريل الجاري، وبقيت في خطوطها ومواقعها التي كانت تسيطر عليها سابقا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في عيد الفصح، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية ثلاث هجمات ليلية على مواقع القوات الروسية من منطقة بوكروفسكوي باتجاه بلدات جاي (مرتين) وأوترادنوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. وقد تم صد جميع الهجمات".