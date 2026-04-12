ترامب يلوّح بـ"حصار بحري شامل" ضد إيران للضغط نحو اتفاق نهائي

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، مقالًا عبر منصة "تروث سوشيال"، نقلًا عن الصحفي جون سولومون، على موقع "Just The News"، يلوّح فيه باستخدام "الورقة الرابحة" ضد طهران، وهي فرض حصار بحري شامل لخنق الاقتصاد الإيراني في حال رفضت التوقيع على الاتفاق النهائي الذي عُرض في باكستان.

يشير المقال الذي نشره ترامب إلى أن الحصار البحري ليس مجرد تهديد، بل هو استراتيجية مجرّبة نجحت سابقًا في شل اقتصاد نظام مادورو في فنزويلا، وفي حال رفضت إيران "الاتفاق النهائي"، فإن ترامب قد يلجأ إلى خنق عائدات النفط الإيراني تمامًا، مما سيضع ضغوطًا هائلة ليس فقط على طهران، بل على شركائها التجاريين مثل الصين والهند.