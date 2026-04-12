باكستان تدعو أمريكا وإيران إلى مواصلة الالتزام بوقف إطلاق النار بعد انتهاء المحادثات

دعا وزير الخارجية الباكستاني اليوم الأحد، واشنطن وطهران إلى مواصلة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار رغم فشل المحادثات بينهما لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط في التوصل إلى اتفاق.

وقال إسحاق دار الذي استضافت حكومته المحادثات، في بيان مقتضب بثته وسائل إعلام رسمية "من الضروري أن يواصل الطرفان التزامهما بوقف إطلاق النار"، مؤكدا أن "باكستان كانت وستواصل القيام بدورها في الايام المقبلة لتسهيل المشاركة والحوار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية".