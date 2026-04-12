الوفد الأميركي يغادر باكستان بعد فشل المفاوضات مع إيران

غادر الوفد الأميركي باكستان، صباح الأحد، في أعقاب إعلان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عدم التوصل لاتفاق مع إيران.

وأظهرت صور فانس الذي قاد الوفد الأميركي، وأعضاء الوفد، يستقلون الطائرة عائدين إلى الولايات المتحدة.

وبثت الصور بعد دقائق من مؤتمر صحفي مقتضب لفانس، أعلن فيه انتهاء مفاوضات إسلام آباد من دون التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وقال فانس في وقت مبكر من صباح الأحد، إن المفاوضات انتهت من دون التوصل إلى اتفاق بعد أن "رفض الإيرانيون قبول الشروط الأميركية بعدم تطوير سلاح نووي".