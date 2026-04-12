وفدا أميركا وإيران سيواصلان المحادثات في باكستان بعد استراحة

انتهت الجولة الثالثة من محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان قبل فجر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، وستستأنف المناقشات بين رؤساء الوفود بعد استراحة، وفقا لما صرح به مسؤولان باكستانيان.

وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين باطلاع الصحافة، إن بعض الموظفين الفنيين من كلا الفريقين لا يزالون مجتمعين.

ويقود الوفد الأميركي نائب الرئيس جي دي فانس ويقود الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.