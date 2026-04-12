ترامب "غير مهتم" بالمفاوضات مع إيران: لا فرق بالنسبة لي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إنه غير مهتم بنتيجة المفاوضات بين بلاده وإيران في باكستان، مؤكدا أن الولايات المتحدة "خرجت منتصرة من الحرب".

وصرح ترامب للصحافيين: "سواء توصلنا إلى اتفاق أم لا، لا فرق بالنسبة لي، والسبب هو أننا انتصرنا".

ومع ذلك، اعترف ترامب بأن الولايات المتحدة "تجري مفاوضات عميقة جدا مع إيران".

وأضاف: "لدينا كاسحات ألغام هناك (في مضيق هرمز)، ونمشط المضيق. ربما لديهم بضعة ألغام في المياه".

ومن جهة أخرى، حذر الرئيس الأميركي الصين من إرسال أسلحة إلى إيران.

وقال ‌إن ‌الصين ⁠ستواجه "مشاكل ⁠كبيرة" إذا ‌صدرت ⁠أسلحة إلى ⁠إيران، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.