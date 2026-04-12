تقارير إعلامية إيرانية تشير إلى خلافات كبيرة مع أميركا بسبب مضيق هرمز

أفادت وسائل إعلام إيرانية بوجود خلافات كبيرة في المفاوضات مع الولايات المتحدة الجارية في باكستان. وأشارت وكالتا أنباء تسنيم وفارس إلى "مطالب (أميركية) مبالغ فيها"، مبينة أن مضيق هرمز نقطة شائكة أساسية.

وأوضحت التقارير أن هذه المطالب تعرقل التقدم في المحادثات. وذكرت وكالة أنباء تسنيم أن الوفد الإيراني يصر على "الحفاظ على الإنجازات العسكرية"، فيما قد يكون إشارة إلى برنامج طهران الصاروخي.

ورغم ذلك أوضح التقريران أن أكبر نقاط الخلاف هي مضيق هرمز والمسائل المرتبطة به.