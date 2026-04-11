"سنتكوم" تبدأ عملية إزالة الألغام من هرمز وإنشاء مسار آمن جديد

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم)، السبت، أنها تعمل على تهيئة الظروف لإزالة الألغام من مضيق هرمز، مشيرة إلى البدء في إنشاء ممر جديد لتشجيع تدفق التجارة. وقالت القيادة في بيان لها: "بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في تهيئة الظروف لإزالة الألغام من مضيق هرمز في 11 أبريل، حيث نفذت مدمرتان أميركيتان مزودتان بصواريخ موجهة عمليات في المنطقة.

وصرح الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية: "بدأنا اليوم عملية إنشاء ممر جديد، وسنشارك هذا المسار الآمن قريبا مع قطاع الملاحة البحرية لتشجيع التدفق الحر للتجارة".

وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن سفينتين حربيتين عبرتا مضيق هرمز لإزالة ألغام زرعتها إيران، وذلك في ظل وقف إطلاق النار المؤقت في حرب الشرق الأوسط.

