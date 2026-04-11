الداخلية الكويتية: ضبط 24 مواطناً خططوا لتمويل كيانات إرهابية

أحبطت وزارة الداخلية الكويتية، مخططاً يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية، حيث تمكن جهاز أمن الدولة من ضبط 24 مواطناً أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة، بالإضافة إلى رصد وكشف 8 مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، أن المتهمين استخدموا كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين.