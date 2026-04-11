الولايات المتحدة تبدأ عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم السبت، أن قواتها بدأت في تهيئة الظروف لإزالة الألغام في مضيق هرمز، وذلك من خلال المدمرتين "فرانك بيترسون" و"مايكل ميرفي"، اللتين عبرتا مضيق هرمز ونفذتا عمليات في الخليج للقوات البحرية.

وقالت في بيان لها إن مهمة المدمرتين تهدف إلى ضمان خلو مضيق هرمز من الألغام التي زرعها الحرس الثوري، مشيرة إلى البدء في إنشاء ممر ملاحي جديد، على أن يتم مشاركة هذا المسار مع قطاع النقل البحري.

وأكدت القيادة أنها قد تستعين بقوات أميركية إضافية وطائرات مسيرة تحت الماء لإزالة الألغام.