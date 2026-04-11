ترامب: من يستمع إلى وسائل الإعلام «الكاذبة» سيظن أننا الخاسرون لا إيران

هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وسائل الإعلام، متهماً إياها بالتضليل، وقال في منشور له عبر منصة "تروث سوشال"، اليوم السبت، إن وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة «مجنونة أو فاسدة تماماً».

وأضاف: «لقد دمرت الولايات المتحدة الجيش الإيراني بالكامل، بما في ذلك قواته البحرية والجوية بأكملها، وكل شيء آخر. وقد ماتت قيادته. وسيتم فتح مضيق هرمز قريباً، وتتجه السفن الفارغة إلى الولايات المتحدة من أجل "التحميل". لكن إذا استمعتم إلى الأخبار الكاذبة، فنحن الخاسرون!».