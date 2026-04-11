ترامب: بدأنا عملية فتح مضيق هرمز
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، أن بلاده بصدد البدء بعملية تطهير مضيق هرمز من الألغام لخدمة دول العالم أجمع.
وقال ترامب في تدوينة عبر "تروث سوشال": "الأسطول البحري الإيراني، وقواتها الجوية وأجهزتها المضادة للطائرات، وراداراتها، ومصانع صواريخها وطائراتها المسيّرة، بالإضافة إلى الصواريخ والطائرات نفسها، والأهم من ذلك، أن "قادتها" الذين حكموها لفترة طويلة قد رحلوا".
وأضاف: "جميع زوارقهم الـ 28 المخصصة لإسقاط الألغام في قاع البحر".
وبين: "الشيء الوحيد الذي بقي لدى إيران هو احتمال اصطدام أحد ألغامها البحرية بسفينة تعبر مضيق هرمز".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news