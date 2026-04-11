ترامب: ناقلات نفط فارغة تتجه إلى أميركا لتحميل النفط والغاز الأكثر جودة في العالم

قال ​الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم ‌السبت، ​إن أعداداً كبيرة من ناقلات النفط الفارغة تماما تتجه إلى الولايات المتحدة لتحميل النفط والغاز لتحميل المزيد من النفط والغاز.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "تتجه أعداد هائلة من ناقلات النفط الفارغة تماماً، بعضها من ‌أكبر الناقلات في العالم، الآن إلى الولايات المتحدة لتحميل المزيد من ‌أفضل و"أحلى" نفط وغاز والأكثر جودة ‌في العالم. لدينا من النفط ‌ما يفوق ‌مجموع ما لدى أكبر اقتصادين نفطيين في العالم - ​وبجودة أعلى".

وجاء ‌منشوره في ​الوقت الذي يجتمع ⁠فيه مسؤولون أميركيون وإيرانيون رفيعو المستوى اليوم السبت في إسلام آباد ​مع وسطاء من باكستان.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه لا ينبغي لإيران فرض رسوم ‌على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز المغلق ​حالياً، والذي تسبب إغلاقه في أسوأ اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ.