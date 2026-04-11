الوفدان الأميركي والإيراني يلتقيان رئيس الوزراء الباكستاني بشكل منفصل

التقى الوفدان الأميركي والإيراني بشكل منفصل برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم، في إسلام أباد قبل محادثات السلام الرسمية.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن شريف التقى أولاً الوفد الإيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

كما عقد شريف اجتماعاً مع الوفد الأميركي برئاسة نائب الرئيس جيه دي فانس بعد ساعات من وصوله إلى إسلام أباد لإجراء محادثات بوساطة باكستانية.

وقالت مصادر دبلوماسية باكستانية إنه من المقرر إجراء جولة محادثات رسمية بين الوفدين بعد فترة قصيرة.

ومن غير الواضح ما إذا كان الوفدان سوف يلتقيان وجها لوجه أم سيتبادلان الرسائل عبر وسطاء باكستانيين.