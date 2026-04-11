سورية: القبض على خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني استهدفت اغتيال شخصية دينية في دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم، أن إدارة مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي بريف دمشق، تمكنت من إحباط مخطط تخريبي كان يستهدف أمن العاصمة دمشق.

وقالت الوزارة، في بيان إن "العملية جاءت ثمرة متابعة أمنية دقيقة لتحركات مشبوهة داخل العاصمة، حيث نجحت الوحدات المختصة في رصد امرأة ضمن خلية أثناء محاولتها تنفيذ عمل تخريبي عبر زرع عبوة ناسفة أمام منزل إحدى الشخصيات الدينية في محيط الكنيسة المريمية بمنطقة باب توما".

وأضافت أنه "بفضل الجهود الأمنية الاستباقية، والسرعة في التنفيذ والجاهزية العالية تمكنت الوحدات من تحييد الخطر وتفكيك العبوة قبل انفجارها، دون وقوع أي إصابات أو أضرار، وإلقاء القبض على جميع أفراد الخلية البالغ عددهم خمسة أشخاص".

وأشارت إلى أن "التحقيقات الأولية كشفت عن ارتباط الخلية بـ حزب الله اللبناني، وتلقي أفرادها تدريبات عسكرية تخصصية خارج البلاد، شملت مهارات زرع العبوات الناسفة".

وأوضحت أن التحقيقات ما تزال مستمرة لكشف كامل ملابسات القضية والجهات المرتبطة بها، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً.