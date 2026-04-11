مسؤول: أميركا لم توافق على إلغاء تجميد أصول إيرانية

نفى مسؤول أميركي، اليوم، أن تكون واشنطن وافقت على الإفراج عن أي أصول إيرانية مجمدة، وذلك رداً على ما ذكره مسؤول إيراني في وقت سابق لوكالة رويترز.

فقد أفاد مسؤول أميركي رفيع لشبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية بأن الولايات المتحدة لم توافق على الإفراج عن أي أصول إيرانية مجمدة.

وأضاف أن تقريراً لوكالة رويترز استند إلى مصدر إيراني رفيع لم يكن دقيقًا.

كما أشار إلى أن الاجتماعات مع إيران لم تبدأ بعد، وبالتالي لم تتم مناقشة أي اتفاقات على الإطلاق.

وكانت رويترز نقلت عن مصدر إيراني رفيع المستوى قوله، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في قطر وبنوك أجنبية أخرى.