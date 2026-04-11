اعتباراً من الغد.. عودة التعليم الحضوري في قطر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، اليوم، استئناف الدراسة وتقديم الخدمات حضوريا في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة ومراكز الخدمات التعليمية، وذلك اعتبارا من يوم غد الأحد، استنادا إلى التقويم الأكاديمي المعتمد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن استئناف الدراسة حضوريا في المدارس الحكومية سيتضمن تطبيق إجراءات التقييم البديلة لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني التي أعلن عنها مؤخرا، منوهة بأن اعتماد التطبيقات الإلكترونية لا يتعارض مع نمط التعلم الحضوري، بل يعد أداة تقييم مرنة لقياس نواتج التعلم في مختلف الظروف.

وفيما يخص المدارس الخاصة، أشارت الوزارة القطرية إلى أنها ستقوم بتنفيذ التقييمات الداخلية وفق الخطط التعليمية المعتمدة، مع الالتزام بتطبيق الاختبارات المركزية وفقا للقرارات والتعليمات الصادرة عن مجالس الاختبارات.

وشددت على جاهزية البنية التحتية التعليمية في دولة قطر، وتوافر الأنظمة والأطر الإجرائية اللازمة للتعامل مع مختلف الظروف والمتغيرات، سواء في نمط التعليم الحضوري أو التعلم عن بعد، بما يشمل الخطط التعليمية وآليات التدريس والتقييم.

كما نوهت إلى أن الانتقال بين أنماط التعليم يخضع لمعايير دقيقة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، بما يحقق التوازن بين استمرارية العملية التعليمية وضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة في بيئات التعلم.

واختتمت بيانها بالتأكيد على أنها مستمرة في متابعة الأوضاع الراهنة، وستعلن عن أي مستجدات عبر قنواتها الرسمية في الوقت المناسب، بما يحقق المصلحة العامة ويضمن سلامة الطلبة والكوادر التعليمية.