بـ4.7 مليار دولار.. الجيش الأميركي يعزز مخزونه من "باتريوت"

أعلنت شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية عن عقد بقيمة 4.7 مليار دولار، لتوريد صواريخ الدفاع الجوي "باتريوت" للجيش الأميركي.

وكشفت الشركة المتعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) عن طلبية الوزارة من الصواريخ الاعتراضية المهمة، التي تم استخدامها بكثافة منذ شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران قبل 6 أسابيع.

وقالت "لوكهيد مارتن" في بيان، إن الطلبية جزء من اتفاق الشركة على زيادة إنتاج صواريخ "باتريوت" الاعتراضية من 620 العام الماضي إلى ألفين سنوياً بحلول عام 2030، وهو اتفاق تم توقيعه مع البنتاغون في يناير الماضي.